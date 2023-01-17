Холькина (Лаптева) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1868
Дочь: Кабанова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Холькин Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
30.03.1870 ст.
Дочь: Казакова Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Холькин Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
01.07.1874 ст.
Сын: Холкин Прокопий Дмитриевич
Отец ребёнка: Холькин Дмитрий Матвеевич
Бракосочетание
12.10.1877 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно