Холькина (Лаптева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холькина (Лаптева) Анна Васильевна

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

02.02.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности
1842 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1868

Дочь: Кабанова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Холькин Дмитрий Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.03.1870 ст.

Дочь: Казакова Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Холькин Дмитрий Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.07.1874 ст.

Сын: Холкин Прокопий Дмитриевич

Отец ребёнка: Холькин Дмитрий Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
12.10.1877 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холькин Дмитрий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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