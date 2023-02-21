Лаптева Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Лаптев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Лаптев Василий Миронов
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Лаптев Василий Миронов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Лаптев Василий Миронов
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Лаптев Василий Миронов
Рождение ребёнка
02.02.1843 ст.
Дочь: Холькина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лаптев Василий Миронов
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Белоножкина Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Лаптев Василий Миронов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно