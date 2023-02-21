Лаптева Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Лаптев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Лаптев Василий Миронов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Лаптев Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Лаптев Василий Миронов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Лаптев Семён Васильев

Отец ребёнка: Лаптев Василий Миронов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Лаптев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Лаптев Василий Миронов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
02.02.1843 ст.

Дочь: Холькина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лаптев Василий Миронов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Белоножкина Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Лаптев Василий Миронов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Василий Миронов

Смерть
Неизвестно
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