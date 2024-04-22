Крякин-Кряклин Стефан Иосифович
Место рождения
Дата рождения06.07.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1878 ст.
Рождение ребёнка
23.04.1906 ст.
Дочь: Кряклина Александра Степановна
Мать ребёнка: Крякина Татьяна Владимировна
Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Крякин Александр Степанович
Мать ребёнка: Крякина Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно