Крякин-Кряклин Стефан Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крякин-Кряклин Стефан Иосифович

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.07.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1878 ст.

Отец: Кряклин Иосиф Григорьевич

Мать: Холькина Анна Васильевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.04.1906 ст.

Дочь: Кряклина Александра Степановна

Мать ребёнка: Крякина Татьяна Владимировна

Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Крякин Александр Степанович

Мать ребёнка: Крякина Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крякина Татьяна Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Марьино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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