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Крякина Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

24.05.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1906 ст.

Дочь: Кряклина Александра Степановна

Отец ребёнка: Крякин-Кряклин Стефан Иосифович

Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Крякин Александр Степанович

Отец ребёнка: Крякин-Кряклин Стефан Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крякин-Кряклин Стефан Иосифович

Смерть
24.05.1909 ст.
Москва, город федерального значения Москва
ц. Марие-магдалининская при 1-ой градской б-це
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