Крякина Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти24.05.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1906 ст.
Дочь: Кряклина Александра Степановна
Отец ребёнка: Крякин-Кряклин Стефан Иосифович
Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Крякин Александр Степанович
Отец ребёнка: Крякин-Кряклин Стефан Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.1909 ст.
Москва, город федерального значения Москва
ц. Марие-магдалининская при 1-ой градской б-це