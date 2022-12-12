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Казакова (Холькина) Ирина Дмитриевна

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

30.03.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1870 ст.

Отец: Холькин Дмитрий Матвеевич

Мать: Холькина Анна Васильевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1894 ст.

Сын: Холькин Иван

Отец ребёнка: не указан

Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд
незаконнорожденный
Бракосочетание
08.07.1896 ст.

Муж: Казаков Иван Георгиевич

Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1904 ст.

Сын: Казаков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Казаков Иван Георгиевич

Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1907 ст.

Сын: Казаков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Казаков Иван Георгиевич

Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
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