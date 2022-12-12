Казакова (Холькина) Ирина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения30.03.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1870 ст.
Рождение ребёнка
07.09.1894 ст.
Сын: Холькин Иван
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный
Бракосочетание
08.07.1896 ст.
Рождение ребёнка
19.12.1904 ст.
Отец ребёнка: Казаков Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
22.09.1907 ст.
Отец ребёнка: Казаков Иван Георгиевич
Смерть
Неизвестно