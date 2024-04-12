Кузеванов Клавдий Иванович
Место рождения
Дата рождения10.08.1906
Дата смерти19.06.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1906
Отец: Кузеванов Иван
Рождение ребёнка
10.11.1926
Сын: Кузеванов Михаил Клавдиевич
Мать ребёнка: Кузеванова Пелагея (Евлампия)
Рождение ребёнка
25.07.1930
Дочь: Карпова Лидия Клавдиевна
Мать ребёнка: Кузеванова Пелагея (Евлампия)
Рождение ребёнка
13.08.1933
Дочь: Маслакова (бородина) Нина Клавдиева
Мать ребёнка: Кузеванова Пелагея (Евлампия)
Рождение ребёнка
1936
Сын: Кузеванов Валентин Клавдиевич
Мать ребёнка: Кузеванова Пелагея (Евлампия)
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Люсия (Людмила)
Мать ребёнка: Кузеванова Пелагея (Евлампия)
Рождение ребёнка
08.08.1941
Дочь: Потапова Нинель Клавдиева
Мать ребёнка: Кузеванова Пелагея (Евлампия)
Смерть
19.06.1986
Похороны
Неизвестно