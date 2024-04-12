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Кузеванов Клавдий Иванович

Место рождения

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

10.08.1906

Дата смерти

19.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1906

Отец: Кузеванов Иван

Мать: не указана

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.11.1926

Сын: Кузеванов Михаил Клавдиевич

Мать ребёнка: Кузеванова Пелагея (Евлампия)

Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.07.1930

Дочь: Карпова Лидия Клавдиевна

Мать ребёнка: Кузеванова Пелагея (Евлампия)

Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1933

Дочь: Маслакова (бородина) Нина Клавдиева

Мать ребёнка: Кузеванова Пелагея (Евлампия)

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Кузеванов Валентин Клавдиевич

Мать ребёнка: Кузеванова Пелагея (Евлампия)

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Люсия (Людмила)

Мать ребёнка: Кузеванова Пелагея (Евлампия)

Рождение ребёнка
08.08.1941

Дочь: Потапова Нинель Клавдиева

Мать ребёнка: Кузеванова Пелагея (Евлампия)

Смерть
19.06.1986
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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