Маслакова (Бородина) (Кузеванова) Нина Клавдиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслакова (Бородина) (Кузеванова) Нина Клавдиева

Место рождения

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

13.08.1933

Дата смерти

15.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1933

Отец: Кузеванов Клавдий Иванович

Мать: Кузеванова Пелагея (Евлампия)

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслаков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Окулова Геннадьевна

Отец ребёнка: Бородин Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Геннадий

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.02.2020
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область