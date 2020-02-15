Маслакова (Бородина) (Кузеванова) Нина Клавдиева
Место рождения
Дата рождения13.08.1933
Дата смерти15.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслаков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Окулова Геннадьевна
Отец ребёнка: Бородин Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бородин Геннадий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.02.2020
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область