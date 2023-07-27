Кузеванова (Кондрашина) Пелагея (Евлампия)
Место рожденияд. Макушина Свердловская обл.
Дата рождения30.09.1905
Дата смертиОколо 15.09.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Макушина Свердловская обл.
Рождение ребёнка
10.11.1926
Сын: Кузеванов Михаил Клавдиевич
Отец ребёнка: Кузеванов Клавдий Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1930
Дочь: Карпова Лидия Клавдиевна
Отец ребёнка: Кузеванов Клавдий Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1933
Дочь: Маслакова (бородина) Нина Клавдиева
Отец ребёнка: Кузеванов Клавдий Иванович
Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1936
Сын: Кузеванов Валентин Клавдиевич
Отец ребёнка: Кузеванов Клавдий Иванович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Люсия (Людмила)
Отец ребёнка: Кузеванов Клавдий Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1941
Дочь: Потапова Нинель Клавдиева
Отец ребёнка: Кузеванов Клавдий Иванович
Смерть
Около 15.09.1984
Похороны
Неизвестно