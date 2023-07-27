Кузеванова (Кондрашина) Пелагея (Евлампия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузеванова (Кондрашина) Пелагея (Евлампия)

Место рождения

д. Макушина Свердловская обл.

Дата рождения

30.09.1905

Дата смерти

Около 15.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Макушина Свердловская обл.
Рождение ребёнка
10.11.1926

Сын: Кузеванов Михаил Клавдиевич

Отец ребёнка: Кузеванов Клавдий Иванович

Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.07.1930

Дочь: Карпова Лидия Клавдиевна

Отец ребёнка: Кузеванов Клавдий Иванович

Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1933

Дочь: Маслакова (бородина) Нина Клавдиева

Отец ребёнка: Кузеванов Клавдий Иванович

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Кузеванов Валентин Клавдиевич

Отец ребёнка: Кузеванов Клавдий Иванович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Люсия (Людмила)

Отец ребёнка: Кузеванов Клавдий Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1941

Дочь: Потапова Нинель Клавдиева

Отец ребёнка: Кузеванов Клавдий Иванович

Смерть
Около 15.09.1984
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область