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Кузеванов Михаил Клавдиевич

Место рождения

Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

10.11.1926

Дата смерти

06.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1926

Отец: Кузеванов Клавдий Иванович

Мать: Кузеванова Пелагея (Евлампия)

Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.07.1952

Дочь: Першина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Кузеванова Рима

Рождение ребёнка
20.04.1957

Сын: Кузеванов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Кузеванова Рима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Приходько Михайловна

Мать ребёнка: Кузеванова Рима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузеванова Рима

Смерть
06.11.2005
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область