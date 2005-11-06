Кузеванов Михаил Клавдиевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1926
Дата смерти06.11.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1926
Рождение ребёнка
30.07.1952
Дочь: Першина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Кузеванова Рима
Рождение ребёнка
20.04.1957
Сын: Кузеванов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Кузеванова Рима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Приходько Михайловна
Мать ребёнка: Кузеванова Рима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузеванова Рима
Смерть
06.11.2005