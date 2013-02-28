Карпова (Кузеванова) Лидия Клавдиевна
Место рождения
Дата рождения25.07.1930
Дата смерти28.02.2013
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костромина Владимировна
Отец ребёнка: Карпов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Владимирович
Отец ребёнка: Карпов Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черанева (карпова) Алексеевна
Отец ребёнка: Карпов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Александр Алексеев
Отец ребёнка: Карпов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпов Алексей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.02.2013
Похороны
Неизвестно