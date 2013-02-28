Карпова (Кузеванова) Лидия Клавдиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Кузеванова) Лидия Клавдиевна

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Место рождения

Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

25.07.1930

Дата смерти

28.02.2013

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1930

Отец: Кузеванов Клавдий Иванович

Мать: Кузеванова Пелагея (Евлампия)

Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костромина Владимировна

Отец ребёнка: Карпов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Владимирович

Отец ребёнка: Карпов Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черанева (карпова) Алексеевна

Отец ребёнка: Карпов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Александр Алексеев

Отец ребёнка: Карпов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Алексей

Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.02.2013
Похороны
Неизвестно
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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