Мясникова (Родионова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова (Родионова) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1896

Дата смерти

30.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1896

Отец: Родионов Иван

Мать: Родионова Марфа

Рождение ребёнка
07.12.1922

Дочь: Макарова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Мясников Петр Иванович

Ленинградская область, с. Мясницы
Рождение ребёнка
27.07.1926

Дочь: Потапова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Мясников Петр Иванович

Большия Мясницы, Лажинская волость, Крестецкий уезд
Рождение ребёнка
23.03.1929

Дочь: Колдина Лидия Петровна

Отец ребёнка: Мясников Петр Иванович

Большия Мясницы, Лажинская волость, Крестецкий уезд
Рождение ребёнка
27.06.1934

Сын: Мясников Сергей Петрович

Отец ребёнка: Мясников Петр Иванович

Большия Мясницы, Лажинская волость, Крестецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Петр Иванович

Смерть
30.10.1977
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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