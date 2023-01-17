Мясникова (Родионова) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1896
Дата смерти30.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1896
Отец: Родионов Иван
Мать: Родионова Марфа
Рождение ребёнка
07.12.1922
Дочь: Макарова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Мясников Петр Иванович
Ленинградская область, с. Мясницы
Рождение ребёнка
27.07.1926
Дочь: Потапова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Мясников Петр Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1929
Дочь: Колдина Лидия Петровна
Отец ребёнка: Мясников Петр Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1934
Отец ребёнка: Мясников Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.1977
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)