Колдина (Мясникова) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колдина (Мясникова) Лидия Петровна

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Место рождения

Большия Мясницы, Лажинская волость, Крестецкий уезд

Дата рождения

23.03.1929

Дата смерти

09.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1929

Отец: Мясников Петр Иванович

Мать: Мясникова Пелагея Ивановна

Большия Мясницы, Лажинская волость, Крестецкий уезд
Рождение ребёнка
30.05.1956

Дочь: Галина Степановна

Отец ребёнка: Колдин Степан Михайлович

Старое Барышево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.07.1993
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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