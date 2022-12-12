Колдина (Мясникова) Лидия Петровна
Место рождения
Дата рождения23.03.1929
Дата смерти09.07.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1929
Отец: Мясников Петр Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1956
Дочь: Галина Степановна
Отец ребёнка: Колдин Степан Михайлович
Старое Барышево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.07.1993
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)