Родионова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1896

Дочь: Мясникова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Родионов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатенкова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Родионов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Иван

Смерть
Неизвестно
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