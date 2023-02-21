Родионов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1896

Дочь: Мясникова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Родионова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатенкова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Родионова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Марфа

Смерть
Неизвестно
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