Родионов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1896
Дочь: Мясникова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Родионова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатенкова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Родионова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родионова Марфа
Смерть
Неизвестно