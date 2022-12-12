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Мясников Петр Иванович

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Место рождения

Ленинградская область, Полавский район, с.Мясницы

Дата рождения

1896

Дата смерти

17.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинградская область, Полавский район, с.Мясницы
Рождение ребёнка
07.12.1922

Дочь: Макарова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Мясникова Пелагея Ивановна

Ленинградская область, с. Мясницы
Рождение ребёнка
27.07.1926

Дочь: Потапова Антонина Петровна

Мать ребёнка: Мясникова Пелагея Ивановна

Большия Мясницы, Лажинская волость, Крестецкий уезд
Рождение ребёнка
23.03.1929

Дочь: Колдина Лидия Петровна

Мать ребёнка: Мясникова Пелагея Ивановна

Большия Мясницы, Лажинская волость, Крестецкий уезд
Рождение ребёнка
27.06.1934

Сын: Мясников Сергей Петрович

Мать ребёнка: Мясникова Пелагея Ивановна

Большия Мясницы, Лажинская волость, Крестецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясникова Пелагея Ивановна

Смерть
17.02.1942
умер в эвакогоспитале №90, похоронен на Пискаревском кладбище, Полюстрово, г. Ленинград
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