Мясников Петр Иванович
Место рожденияЛенинградская область, Полавский район, с.Мясницы
Дата рождения1896
Дата смерти17.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинградская область, Полавский район, с.Мясницы
Рождение ребёнка
07.12.1922
Дочь: Макарова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Мясникова Пелагея Ивановна
Ленинградская область, с. Мясницы
Рождение ребёнка
27.07.1926
Дочь: Потапова Антонина Петровна
Мать ребёнка: Мясникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1929
Дочь: Колдина Лидия Петровна
Мать ребёнка: Мясникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1934
Мать ребёнка: Мясникова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.1942
умер в эвакогоспитале №90, похоронен на Пискаревском кладбище, Полюстрово, г. Ленинград