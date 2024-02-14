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Насыров Габделькави

Место рождения

Кармыш ( сейчас Янгильдино), Чувашия

Дата рождения

26.07.1846

Дата смерти

09.12.1920

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1846

Отец: Габдельнасыр Нигматуллов

Мать: Гульзяфа Кадыбердыева

Бракосочетание
03.07.1872

Жена: (Хусаинова) Нафисабану

Рождение ребёнка
08.08.1873

Сын: Насыров Габдулазян Габделкавиев

Мать ребёнка: (Хусаинова) Нафисабану

Рождение ребёнка
1875

Сын: Насыров Габдрахман Слаб Умом, Детей Нет Кавиевич

Мать ребёнка: (Хусаинова) Нафисабану

Рождение ребёнка
1877

Сын: Насыров Хамит Кавиевич

Мать ребёнка: (Хусаинова) Нафисабану

Рождение ребёнка
14.08.1880

Сын: Кавеев Салим

Мать ребёнка: (Хусаинова) Нафисабану

Рождение ребёнка
18.04.1886

Дочь: Хадичабану Мулла Габделкави Кызы

Мать ребёнка: (Хусаинова) Нафисабану

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Суфия Кавеевна

Мать ребёнка: (Хусаинова) Нафисабану

Смерть
09.12.1920

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