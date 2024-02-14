Насыров Габделькави
Место рожденияКармыш ( сейчас Янгильдино), Чувашия
Дата рождения26.07.1846
Дата смерти09.12.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1846
Отец: Габдельнасыр Нигматуллов
Мать: Гульзяфа Кадыбердыева
Бракосочетание
03.07.1872
Жена: (Хусаинова) Нафисабану
Рождение ребёнка
08.08.1873
Сын: Насыров Габдулазян Габделкавиев
Мать ребёнка: (Хусаинова) Нафисабану
Рождение ребёнка
1875
Сын: Насыров Габдрахман Слаб Умом, Детей Нет Кавиевич
Мать ребёнка: (Хусаинова) Нафисабану
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: (Хусаинова) Нафисабану
Рождение ребёнка
14.08.1880
Сын: Кавеев Салим
Мать ребёнка: (Хусаинова) Нафисабану
Рождение ребёнка
18.04.1886
Дочь: Хадичабану Мулла Габделкави Кызы
Мать ребёнка: (Хусаинова) Нафисабану
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Суфия Кавеевна
Мать ребёнка: (Хусаинова) Нафисабану
Смерть
09.12.1920