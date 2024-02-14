Гульзяфа Кадыбердыева
Место рожденияд.Альменево,Козловского р-на ЧАССР
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Кадыберды Кудимбердыев
Мать: Назиря Ишмухаметова
Работа или профессия
Неизвестно
Липовской волости янгильдинского сельского общества д Янгильдиной татар крещенных и некрещеных 20 мая 1858 года 132. Абдулвалей (Мухаметвалей) Нигматуллин 52 сыны - Негаметзян 25 (мулла 1 мечети Янг... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1846
Сын: Насыров Габделькави
Отец ребёнка: Габдельнасыр Нигматуллов
Смерть
Неизвестно