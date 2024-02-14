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Гульзяфа Кадыбердыева

Место рождения

д.Альменево,Козловского р-на ЧАССР

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кадыберды Кудимбердыев

Мать: Назиря Ишмухаметова

Работа или профессия
Неизвестно
Липовской волости янгильдинского сельского общества д Янгильдиной татар крещенных и некрещеных 20 мая 1858 года 132. Абдулвалей (Мухаметвалей) Нигматуллин 52 сыны - Негаметзян 25 (мулла 1 мечети Янг... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1846

Сын: Насыров Габделькави

Отец ребёнка: Габдельнасыр Нигматуллов

Смерть
Неизвестно

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