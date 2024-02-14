Кадыберды Кудимбердыев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадыберды Кудимбердыев

Кадыберды Кудимбердыев

Место рождения

д.Альменево,Козловского р-на ЧАССР

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Кудейберды

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Гульзяфа Кадыбердыева

Мать ребёнка: Назиря Ишмухаметова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Халит Кадыбердыев

Мать ребёнка: Назиря Ишмухаметова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Гибадулла Кадыбердыев

Мать ребёнка: Назиря Ишмухаметова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.