Кадыберды Кудимбердыев
Место рожденияд.Альменево,Козловского р-на ЧАССР
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Кудейберды
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Гульзяфа Кадыбердыева
Мать ребёнка: Назиря Ишмухаметова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Халит Кадыбердыев
Мать ребёнка: Назиря Ишмухаметова
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Назиря Ишмухаметова
Смерть
Неизвестно