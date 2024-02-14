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Насыров Габдулазян Габделкавиев

Место рождения

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии

Дата рождения

08.08.1873

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1873

Отец: Насыров Габделькави

Мать: (Хусаинова) Нафисабану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Сулейман

Мать ребёнка: Насырова Файза Мухаметфаизовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насырова Файза Мухаметфаизовна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Насыров Кадыр

Мать ребёнка: Насырова Файза Мухаметфаизовна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Насыров Хамит

Мать ребёнка: Насырова Файза Мухаметфаизовна

Рождение ребёнка
03.01.1909

Дочь: (Насырова) Зубайда

Мать ребёнка: Насырова Файза Мухаметфаизовна

Рождение ребёнка
24.12.1911

Сын: Насыров Габдрахман

Мать ребёнка: Насырова Файза Мухаметфаизовна

Смерть
1921

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