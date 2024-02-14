Насыров Габдулазян Габделкавиев
Место рожденияд.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Дата рождения08.08.1873
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1873
Отец: Насыров Габделькави
Мать: (Хусаинова) Нафисабану
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров Сулейман
Мать ребёнка: Насырова Файза Мухаметфаизовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Насыров Кадыр
Мать ребёнка: Насырова Файза Мухаметфаизовна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Насыров Хамит
Мать ребёнка: Насырова Файза Мухаметфаизовна
Рождение ребёнка
03.01.1909
Дочь: (Насырова) Зубайда
Мать ребёнка: Насырова Файза Мухаметфаизовна
Рождение ребёнка
24.12.1911
Сын: Насыров Габдрахман
Мать ребёнка: Насырова Файза Мухаметфаизовна
Смерть
1921