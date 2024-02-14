Кавеев Салим
Место рожденияд.Альменево,Козловского р-на ЧАССР
Дата рождения14.08.1880
Дата смерти26.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1880
Отец: Насыров Габделькави
Мать: (Хусаинова) Нафисабану
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кавеев Энвер
Мать ребёнка: Закира Шамсутдиновна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кавеев Хамид
Мать ребёнка: Закира Шамсутдиновна
Рождение ребёнка
04.01.1908
Сын: Кавеев Мазит Д.Г-М.Н. Салимович
Мать ребёнка: Закира Шамсутдиновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Кавеева) Маршида
Мать ребёнка: Закира Шамсутдиновна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кавеев Талгат
Мать ребёнка: Закира Шамсутдиновна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Насырова) Софья
Мать ребёнка: Закира Шамсутдиновна
Смерть
26.01.1942