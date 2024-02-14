Кавеев Салим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавеев Салим

Место рождения

д.Альменево,Козловского р-на ЧАССР

Дата рождения

14.08.1880

Дата смерти

26.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1880

Отец: Насыров Габделькави

Мать: (Хусаинова) Нафисабану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кавеев Энвер

Мать ребёнка: Закира Шамсутдиновна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Кавеев Хамид

Мать ребёнка: Закира Шамсутдиновна

Рождение ребёнка
04.01.1908

Сын: Кавеев Мазит Д.Г-М.Н. Салимович

Мать ребёнка: Закира Шамсутдиновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Кавеева) Маршида

Мать ребёнка: Закира Шамсутдиновна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Кавеев Талгат

Мать ребёнка: Закира Шамсутдиновна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Насырова) Софья

Мать ребёнка: Закира Шамсутдиновна

Смерть
26.01.1942

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