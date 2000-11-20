Десятов Юрий Петрович 08.01.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Десятов Юрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1928

Дата смерти

20.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1928

Отец: Десятов Пётр Максимович

Мать: (Десятова) Елизавета Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
бригадир на тракторном заводе
Рождение ребёнка
30.12.1948

Дочь: (Десятова) Любовь Юрьевна

Мать ребёнка: (Симонова) Глафира Галина Николаевна Никифоровна

Ковров, Владимирская обл., Россия
Рождение ребёнка
13.09.1957

Дочь: (Десятова) Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: (Симонова) Глафира Галина Николаевна Никифоровна

Ковров, Владимирская обл., Россия
Смерть
20.11.2000

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