Десятов Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1928
Дата смерти20.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1928
Работа или профессия
Неизвестно
бригадир на тракторном заводе
Рождение ребёнка
30.12.1948
Дочь: (Десятова) Любовь Юрьевна
Мать ребёнка: (Симонова) Глафира Галина Николаевна Никифоровна
Ковров, Владимирская обл., Россия
Рождение ребёнка
13.09.1957
Дочь: (Десятова) Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: (Симонова) Глафира Галина Николаевна Никифоровна
Ковров, Владимирская обл., Россия
Смерть
20.11.2000