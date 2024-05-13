(Десятова) Елизавета Петровна 28.08.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Десятова) Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1906

Дата смерти

06.06.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1906

Отец: Парфёнов Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Десятов Адольф Петрович

Отец ребёнка: Десятов Пётр Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Рождение ребёнка
08.01.1928

Сын: Десятов Юрий Петрович

Отец ребёнка: Десятов Пётр Максимович

Смерть
06.06.1990

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