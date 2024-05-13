(Десятова) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1906
Дата смерти06.06.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1906
Отец: Парфёнов Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Десятов Пётр Максимович
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Рождение ребёнка
08.01.1928
Отец ребёнка: Десятов Пётр Максимович
Смерть
06.06.1990