Десятов Пётр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1907
Дата смерти05.10.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Десятова) Елизавета Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
бригадир на экскаваторном заводе
Рождение ребёнка
08.01.1928
Мать ребёнка: (Десятова) Елизавета Петровна
Смерть
05.10.1990