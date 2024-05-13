Десятов Пётр Максимович 15.09.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Десятов Пётр Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1907

Дата смерти

05.10.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Десятов Адольф Петрович

Мать ребёнка: (Десятова) Елизавета Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
бригадир на экскаваторном заводе
Рождение ребёнка
08.01.1928

Сын: Десятов Юрий Петрович

Мать ребёнка: (Десятова) Елизавета Петровна

Смерть
05.10.1990

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