(Десятова) Любовь Юрьевна
Место рожденияКовров, Владимирская обл., Россия
Дата рождения30.12.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1948
Ковров, Владимирская обл., Россия
Место жительства
Неизвестно
Владимир, Владимирская обл., Россия
Рождение ребёнка
11.12.1975
Дочь: (Котёлкина) Лилия Евгеньевна
Отец ребёнка: Котёлкин Евгений Илларионович
СССР, Украинская ССР, Киев
Рождение ребёнка
26.06.1983
Отец ребёнка: Котёлкин Евгений Илларионович