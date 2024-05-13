(Десятова) Любовь Юрьевна 30.12.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Десятова) Любовь Юрьевна

Место рождения

Ковров, Владимирская обл., Россия

Дата рождения

30.12.1948

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1948

Отец: Десятов Юрий Петрович

Мать: (Симонова) Глафира Галина Николаевна Никифоровна

Ковров, Владимирская обл., Россия
Место жительства
Неизвестно
Владимир, Владимирская обл., Россия
Рождение ребёнка
11.12.1975

Дочь: (Котёлкина) Лилия Евгеньевна

Отец ребёнка: Котёлкин Евгений Илларионович

СССР, Украинская ССР, Киев
Рождение ребёнка
26.06.1983

Сын: Котёлкин Юрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Котёлкин Евгений Илларионович

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