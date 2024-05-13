Котёлкин Юрий Евгеньевич 26.06.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Котёлкин Юрий Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1983

Отец: Котёлкин Евгений Илларионович

Мать: (Десятова) Любовь Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Котёлкина) Марюся Юрьевна

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Бракосочетание
05.03.2011

Жена: (Берсенева) Александра

Москва, Россия
Рождение ребёнка
26.05.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Берсенева) Александра

Москва, Россия
Работа или профессия
26.05.2016
художник-реставратор (направление - монументальная масляная живопись)
Развод
19.07.2016

Жена: (Берсенева) Александра

Москва, Россия

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