Котёлкин Юрий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1983
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1983
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Котёлкина) Марюся Юрьевна
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Бракосочетание
05.03.2011
Жена: (Берсенева) Александра
Москва, Россия
Рождение ребёнка
26.05.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Берсенева) Александра
Москва, Россия
Работа или профессия
26.05.2016
художник-реставратор (направление - монументальная масляная живопись)
Развод
19.07.2016
Жена: (Берсенева) Александра
Москва, Россия