(Берсенева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Россия, Москва
Бракосочетание
05.03.2011
Москва, Россия
Рождение ребёнка
26.05.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котёлкин Юрий Евгеньевич
Москва, Россия
Развод
19.07.2016
Москва, Россия