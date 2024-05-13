(Берсенева) Александра Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Берсенева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Россия, Москва
Бракосочетание
05.03.2011

Муж: Котёлкин Юрий Евгеньевич

Москва, Россия
Рождение ребёнка
26.05.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котёлкин Юрий Евгеньевич

Москва, Россия
Развод
19.07.2016

Муж: Котёлкин Юрий Евгеньевич

Москва, Россия

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