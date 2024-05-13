Котёлкин Евгений Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2013
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илларион Сергей Васильевич
Мать: Анна
Работа или профессия
Неизвестно
работа в милиции
Рождение ребёнка
11.12.1975
Дочь: (Котёлкина) Лилия Евгеньевна
Мать ребёнка: (Десятова) Любовь Юрьевна
СССР, Украинская ССР, Киев
Рождение ребёнка
26.06.1983
Мать ребёнка: (Десятова) Любовь Юрьевна
Смерть
Около 2013