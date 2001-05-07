(Симонова) Глафира Галина Николаевна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1925
Дата смерти07.05.2001
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1925
Отец: Никифор
Рождение ребёнка
30.12.1948
Дочь: (Десятова) Любовь Юрьевна
Отец ребёнка: Десятов Юрий Петрович
Ковров, Владимирская обл., Россия
Рождение ребёнка
13.09.1957
Дочь: (Десятова) Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Десятов Юрий Петрович
Ковров, Владимирская обл., Россия
Смерть
07.05.2001