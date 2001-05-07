(Симонова) Глафира Галина Николаевна Никифоровна 28.12.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Симонова) Глафира Галина Николаевна Никифоровна

(Симонова) Глафира Галина Николаевна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1925

Дата смерти

07.05.2001

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1925

Отец: Никифор

Мать: (Симонова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
30.12.1948

Дочь: (Десятова) Любовь Юрьевна

Отец ребёнка: Десятов Юрий Петрович

Ковров, Владимирская обл., Россия
Рождение ребёнка
13.09.1957

Дочь: (Десятова) Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Десятов Юрий Петрович

Ковров, Владимирская обл., Россия
Смерть
07.05.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.