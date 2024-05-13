(Десятова) Ольга Юрьевна 13.09.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Десятова) Ольга Юрьевна

Место рождения

Ковров, Владимирская обл., Россия

Дата рождения

13.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1957

Отец: Десятов Юрий Петрович

Мать: (Симонова) Глафира Галина Николаевна Никифоровна

Ковров, Владимирская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюхненко Иван

Отец ребёнка: Брюхненко Вячеслав Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюхненко Егор

Отец ребёнка: Брюхненко Вячеслав Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
косметолог

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