(Десятова) Ольга Юрьевна
Место рожденияКовров, Владимирская обл., Россия
Дата рождения13.09.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1957
Ковров, Владимирская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брюхненко Иван
Отец ребёнка: Брюхненко Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брюхненко Егор
Отец ребёнка: Брюхненко Вячеслав Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
косметолог