Сачков Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти20.02.1879
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Сачкова матрона ивановна
Мать ребёнка: Сачкова пелагея федотовна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сачков Константин Иванович
Мать ребёнка: Сачкова пелагея федотовна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Соболева (Сачкова) ксения ивановна
Мать ребёнка: Сачкова пелагея федотовна
Смерть
20.02.1879