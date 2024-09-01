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Сачков Иван Алексеевич

Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

20.02.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Сачков алексей васильевич

Мать: Сачкова екатерина герасимовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сачкова пелагея федотовна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Сачкова матрона ивановна

Мать ребёнка: Сачкова пелагея федотовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Сачков Константин Иванович

Мать ребёнка: Сачкова пелагея федотовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Соболева (Сачкова) ксения ивановна

Мать ребёнка: Сачкова пелагея федотовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
20.02.1879
Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

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