Сачков Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Сачков Иван Алексеевич
Бракосочетание
24.10.1868
поручители=марк григорьевич сироткин петр лаврентьевич дерюшкин максим иванович ванин данил маркович сироткин
Рождение ребёнка
28.10.1872
Сын: Сачков Кузьма Константинович
Мать ребёнка: Сачкова (Пелина) Татьяна Авдеевна
Рождение ребёнка
22.03.1875
Сын: Сачков иларион константинович
Мать ребёнка: Сачкова (Пелина) Татьяна Авдеевна
Рождение ребёнка
02.01.1886
Дочь: Крайникова (Сачкова) Анастасия (Настасья) Константинлвна
Мать ребёнка: Сачкова (Пелина) Татьяна Авдеевна
Смерть
Неизвестно