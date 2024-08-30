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Сачков Константин Иванович

Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Сачков Иван Алексеевич

Мать: Сачкова пелагея федотовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
24.10.1868

Жена: Сачкова (Пелина) Татьяна Авдеевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
поручители=марк григорьевич сироткин петр лаврентьевич дерюшкин максим иванович ванин данил маркович сироткин
Рождение ребёнка
28.10.1872

Сын: Сачков Кузьма Константинович

Мать ребёнка: Сачкова (Пелина) Татьяна Авдеевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1875

Сын: Сачков иларион константинович

Мать ребёнка: Сачкова (Пелина) Татьяна Авдеевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1886

Дочь: Крайникова (Сачкова) Анастасия (Настасья) Константинлвна

Мать ребёнка: Сачкова (Пелина) Татьяна Авдеевна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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