Сачкова пелагея федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти13.03.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Сачкова матрона ивановна
Отец ребёнка: Сачков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сачков Константин Иванович
Отец ребёнка: Сачков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Соболева (Сачкова) ксения ивановна
Отец ребёнка: Сачков Иван Алексеевич
Смерть
13.03.1879