Сачкова пелагея федотовна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова пелагея федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

13.03.1879

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сачков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Сачкова матрона ивановна

Отец ребёнка: Сачков Иван Алексеевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Сачков Константин Иванович

Отец ребёнка: Сачков Иван Алексеевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Соболева (Сачкова) ксения ивановна

Отец ребёнка: Сачков Иван Алексеевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
13.03.1879
Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

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