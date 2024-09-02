Сачкова екатерина герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачкова екатерина герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сачков алексей васильевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Сачков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сачков алексей васильевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Сачков иван алексеевич

Отец ребёнка: Сачков алексей васильевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сачков федор алексеевич

Отец ребёнка: Сачков алексей васильевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Колбина (Сачкова) феврония алексеевна

Отец ребёнка: Сачков алексей васильевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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