Сачкова екатерина герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Сачков алексей васильевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Сачков алексей васильевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Сачков алексей васильевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Колбина (Сачкова) феврония алексеевна
Отец ребёнка: Сачков алексей васильевич
Смерть
Неизвестно