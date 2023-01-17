Старыкевич Даниил Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старыкевич Даниил Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Старыкевич Дмитрий Иванов

Мать: Агафья Гордеева

Бракосочетание
1901

Жена: София Амвросиева

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Наталья Трофимовна

Деменичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Шумко Мария Даниловна

Мать ребёнка: София Амвросиева

Россия
Рождение ребёнка
1909

Сын: Старикевич Алексей Данилович

Мать ребёнка: София Амвросиева

Смерть
1960
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