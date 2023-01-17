Старыкевич Даниил Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Старыкевич Дмитрий Иванов
Мать: Агафья Гордеева
Бракосочетание
1901
Жена: София Амвросиева
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Наталья Трофимовна
Деменичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Шумко Мария Даниловна
Мать ребёнка: София Амвросиева
Россия
Рождение ребёнка
1909
Сын: Старикевич Алексей Данилович
Мать ребёнка: София Амвросиева
Смерть
1960