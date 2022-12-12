Шумко (СТАРИКЕВИЧ) Мария Даниловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1908
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Старыкевич Даниил Дмитриев
Мать: София Амвросиева
Россия
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шумко Федор Михайлович
Беларусь
Смерть
1991
Похороны
Неизвестно
Хмелево, Жабинковский район, Брестская область