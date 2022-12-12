Шумко (СТАРИКЕВИЧ) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумко (СТАРИКЕВИЧ) Мария Даниловна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1908

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Старыкевич Даниил Дмитриев

Мать: София Амвросиева

Россия
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумко Федор Михайлович

Беларусь
Смерть
1991
Похороны
Неизвестно
Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
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