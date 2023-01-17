ШУМКО Федор Михайлович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1903
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шумко Мария Даниловна
Беларусь
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно
Хмелево, Жабинковский район, Брестская область