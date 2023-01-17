ШУМКО Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШУМКО Федор Михайлович

ШУМКО Федор Михайлович

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

1903

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумко Мария Даниловна

Беларусь
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно
Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close