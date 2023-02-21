(ХАЦКЕВИЧ) Агафья Гордеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: София Дмитриева
Отец ребёнка: Старыкевич Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1860
Сын: Старикевич Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Старыкевич Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Старикевич Макар Дмитриев
Отец ребёнка: Старыкевич Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Старыкевич Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1876
Сын: Старыкевич Даниил Дмитриев
Отец ребёнка: Старыкевич Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старикевич Федор Дмитриев
Отец ребёнка: Старыкевич Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старикевич Евстафий Дмитриев
Отец ребёнка: Старыкевич Дмитрий Иванов