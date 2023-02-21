(ХАЦКЕВИЧ) Агафья Гордеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(ХАЦКЕВИЧ) Агафья Гордеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: София Дмитриева

Отец ребёнка: Старыкевич Дмитрий Иванов

Деменичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Старикевич Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Старыкевич Дмитрий Иванов

Деменичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Старикевич Макар Дмитриев

Отец ребёнка: Старыкевич Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Старыкевич Дмитрий Иванов

Деменичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Старыкевич Даниил Дмитриев

Отец ребёнка: Старыкевич Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старикевич Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Старыкевич Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старикевич Евстафий Дмитриев

Отец ребёнка: Старыкевич Дмитрий Иванов

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