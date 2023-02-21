Старыкевич Дмитрий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старыкевич Дмитрий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Старикевич Иван Яковлев

Мать: Наталья Демьянова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: София Дмитриева

Мать ребёнка: Агафья Гордеева

Деменичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Старикевич Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Агафья Гордеева

Деменичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Старикевич Макар Дмитриев

Мать ребёнка: Агафья Гордеева

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Агафья Гордеева

Деменичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Старыкевич Даниил Дмитриев

Мать ребёнка: Агафья Гордеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старикевич Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Агафья Гордеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старикевич Евстафий Дмитриев

Мать ребёнка: Агафья Гордеева

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