Старыкевич Дмитрий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Старикевич Иван Яковлев
Мать: Наталья Демьянова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: София Дмитриева
Мать ребёнка: Агафья Гордеева
Рождение ребёнка
1860
Сын: Старикевич Михаил Дмитриев
Мать ребёнка: Агафья Гордеева
Рождение ребёнка
1868
Сын: Старикевич Макар Дмитриев
Мать ребёнка: Агафья Гордеева
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Агафья Гордеева
Рождение ребёнка
1876
Сын: Старыкевич Даниил Дмитриев
Мать ребёнка: Агафья Гордеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старикевич Федор Дмитриев
Мать ребёнка: Агафья Гордеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старикевич Евстафий Дмитриев
Мать ребёнка: Агафья Гордеева