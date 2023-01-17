Старикевич Иван Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Старыкович Яков Игнатьев
Мать: не указана
Бракосочетание
1823
Жена: Наталья Демьянова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Елизвета Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Демьянова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Старыкевич Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Наталья Демьянова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Демьянова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Демьянова
Смерть
1844