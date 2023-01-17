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Старикевич Иван Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Старыкович Яков Игнатьев

Мать: не указана

Бракосочетание
1823

Жена: Наталья Демьянова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Елизвета Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Демьянова

Деменичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Старыкевич Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Наталья Демьянова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Демьянова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Демьянова

Деменичи, Жабинковский район, Брестская область
Смерть
1844
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