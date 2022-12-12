(КАЦЕВИЧ) Наталья Демьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1823
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Елизвета Ивановна
Отец ребёнка: Старикевич Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Старыкевич Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Старикевич Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Старикевич Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Старикевич Иван Яковлев