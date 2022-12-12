(КАЦЕВИЧ) Наталья Демьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(КАЦЕВИЧ) Наталья Демьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1823

Муж: Старикевич Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Елизвета Ивановна

Отец ребёнка: Старикевич Иван Яковлев

Деменичи, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Старыкевич Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Старикевич Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Старикевич Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Старикевич Иван Яковлев

Деменичи, Жабинковский район, Брестская область
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