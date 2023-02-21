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Старикевич Алексей Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Старыкевич Даниил Дмитриев

Мать: София Амвросиева

Рождение ребёнка
01.08.1930

Сын: Старикевич Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Старикевич Вера Игнатьевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Старикевич Вера Игнатьевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Старикевич Вера Игнатьевна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Старикевич Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Старикевич Вера Игнатьевна

Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
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