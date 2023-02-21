Старикевич Алексей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Старыкевич Даниил Дмитриев
Мать: София Амвросиева
Рождение ребёнка
01.08.1930
Сын: Старикевич Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Старикевич Вера Игнатьевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Старикевич Вера Игнатьевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Старикевич Вера Игнатьевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Старикевич Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Старикевич Вера Игнатьевна
Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Хмелево, Жабинковский район, Брестская область