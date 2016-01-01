(Старикевич) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Старикевич) Ольга

(Старикевич) Ольга

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Старикевич Алексей Данилович

Мать: Старикевич Вера Игнатьевна

Смерть
2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close