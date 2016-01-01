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(Старикевич) Ольга
(Старикевич) Ольга
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1932
Дата смерти
2016
Пол
Женский
Отец
Старикевич Алексей Данилович
1909 г.р.
Мать
Старикевич (Рахлей) Вера Игнатьевна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Старикевич Алексей Данилович
Мать:
Старикевич Вера Игнатьевна
Смерть
2016
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