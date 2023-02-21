Старикевич (Рахлей) Вера Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1930
Сын: Старикевич Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Старикевич Алексей Данилович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Старикевич Алексей Данилович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Старикевич Алексей Данилович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Старикевич Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Старикевич Алексей Данилович
Смерть
1975
Похороны
Неизвестно
Хмелево, Жабинковский район, Брестская область