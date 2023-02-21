Старикевич (Рахлей) Вера Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикевич (Рахлей) Вера Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1930

Сын: Старикевич Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Старикевич Алексей Данилович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Старикевич Алексей Данилович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Старикевич Алексей Данилович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Старикевич Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Старикевич Алексей Данилович

Смерть
1975
Похороны
Неизвестно
Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
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