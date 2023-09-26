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Максимов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

06.03.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Максимов Иван Максимович

Мать: Максимова Лукерия Ермиловна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Гликерия Николаевна

Мать ребёнка: Максимова Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Максимова Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
09.01.1895

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Максимова Елизавета Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.03.1897

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Максимова Елизавета Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Максимова Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Максимов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Максимова Елизавета Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.03.1908
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
09.03.1908
Смоленское кладбище
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