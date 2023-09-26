Максимов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти06.03.1908
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Гликерия Николаевна
Мать ребёнка: Максимова Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Максимова Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
09.01.1895
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Максимова Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
17.03.1897
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Максимова Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Максимова Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Максимова Елизавета Константиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.03.1908
Похороны
09.03.1908
Смоленское кладбище