Максимова (Чистякова) Елизавета Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Чистякова) Елизавета Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Гликерия Николаевна

Отец ребёнка: Максимов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Максимов Николай Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1895

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Максимов Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.03.1897

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Максимов Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Максимов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Максимов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Максимов Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.04.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Пискаревское кл.
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