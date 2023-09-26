Максимова (Чистякова) Елизавета Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти?.04.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Гликерия Николаевна
Отец ребёнка: Максимов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Максимов Николай Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1895
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Максимов Николай Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1897
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Максимов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Максимов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Максимов Николай Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.04.1942
Похороны
Неизвестно
Пискаревское кл.