Максимова (NN) Лукерия Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимова (NN) Лукерия Ермиловна

Максимова (NN) Лукерия Ермиловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.09.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1864 г.р.
1865 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Максимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Максимов Иван Максимович

Рождение ребёнка
30.09.1865 ст.

Дочь: Лохова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Максимов Иван Максимович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.09.1906
деревня Холм, Ярославская губерния Российская империя
Похороны
02.10.1906
Смоленское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close