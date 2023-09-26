Максимова (NN) Лукерия Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.09.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1860
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимов Иван Максимович
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Максимов Николай Иванович
Отец ребёнка: Максимов Иван Максимович
Рождение ребёнка
30.09.1865 ст.
Дочь: Лохова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Максимов Иван Максимович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.09.1906
деревня Холм, Ярославская губерния Российская империя
Похороны
02.10.1906
Смоленское кладбище