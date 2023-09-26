Максимов Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти02.02.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1860
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова Лукерия Ермиловна
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Максимов Николай Иванович
Мать ребёнка: Максимова Лукерия Ермиловна
Рождение ребёнка
30.09.1865 ст.
Дочь: Лохова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Максимова Лукерия Ермиловна
Работа или профессия
Неизвестно
2-й гильдии купец, ППГ
Смерть
02.02.1902
Похороны
05.02.1902
Смоленское кладбище