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Максимов Иван Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

02.02.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1864 г.р.
1865 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Лукерия Ермиловна

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Максимов Николай Иванович

Мать ребёнка: Максимова Лукерия Ермиловна

Рождение ребёнка
30.09.1865 ст.

Дочь: Лохова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Максимова Лукерия Ермиловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
2-й гильдии купец, ППГ
Смерть
02.02.1902
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
05.02.1902
Смоленское кладбище
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