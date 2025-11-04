Спехина Варвара Пантелеева
женский, родилась 1815 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецПантелей Трофимов1793 ст. г.р.
МатьСтепанида Захарова1800 ст. г.р.
Супруги
Спехин Марк (Маркел) Павлов1814 ст. г.р.
Дети
Спехин Степан Маркелов28.11.1833 ст. г.р.
(Спехина) Мария Маркова-Маркелова03.04.1842 ст. г.р.Показать еще 3
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Рождение
1815 ст.
Отец: Пантелей Трофимов
Мать: Степанида Захарова
Бракосочетание
16.10.1832 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.11.1833 ст.
Отец ребёнка: Спехин Марк (Маркел) Павлов
Рождение ребёнка
03.04.1842 ст.
Дочь: (Спехина) Мария Маркова-Маркелова
Отец ребёнка: Спехин Марк (Маркел) Павлов
Рождение ребёнка
10.03.1843 ст.
Отец ребёнка: Спехин Марк (Маркел) Павлов
Рождение ребёнка
01.04.1845 ст.
Дочь: (Спехина) Мария Маркова
Отец ребёнка: Спехин Марк (Маркел) Павлов
Рождение ребёнка
19.03.1846 ст.
Отец ребёнка: Спехин Марк (Маркел) Павлов
Смерть
Неизвестно
По МК о браке указана кр. д. сц. Тогустемира. В МК о рождении сына Алексея присутствует Екатерина Пантелеймонова, что я посчитал знаком, что то сестра ея. Посему родителей прикрепил тех, что у Екатерины.