Спехина Варвара Пантелеева 1815 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Спехина Варвара Пантелеева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1815 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Пантелей Трофимов1793 ст. г.р.
Мать
Степанида Захарова1800 ст. г.р.
Супруги
Спехин Марк (Маркел) Павлов1814 ст. г.р.
Дети
Спехин Степан Маркелов28.11.1833 ст. г.р.
(Спехина) Мария Маркова-Маркелова03.04.1842 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Пантелей Трофимов

Мать: Степанида Захарова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

По МК о браке указана кр. д. сц. Тогустемира. В МК о рождении сына Алексея присутствует Екатерина Пантелеймонова, что я посчитал знаком, что то сестра ея. Посему родителей прикрепил тех, что у Екатерины.

Бракосочетание
16.10.1832 ст.

Муж: Спехин Марк (Маркел) Павлов

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Пом. Никифоровой кр. с. Марка Павлов первым браком, 18 лет Оного ж сц. кр. д. Варвара Пантелеймонова, 17 лет Поручители Оного сц. и пом. кр.: Тысяцкий Софрон Афанасьев Поезжане: Василий Иродионов, Терентий Степанов Чижков, Гавриил Яковлев Черников

Рождение ребёнка
28.11.1833 ст.

Сын: Спехин Степан Маркелов

Отец ребёнка: Спехин Марк (Маркел) Павлов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. Никифоровой

Рождение ребёнка
03.04.1842 ст.

Дочь: (Спехина) Мария Маркова-Маркелова

Отец ребёнка: Спехин Марк (Маркел) Павлов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. безфамильные.

Рождение ребёнка
10.03.1843 ст.

Сын: Спехин Алексей Марков

Отец ребёнка: Спехин Марк (Маркел) Павлов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. фамилия Спѣхинъ.

Рождение ребёнка
01.04.1845 ст.

Дочь: (Спехина) Мария Маркова

Отец ребёнка: Спехин Марк (Маркел) Павлов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. Черкесовой. безфамильные.

Рождение ребёнка
19.03.1846 ст.

Сын: Спехин Артемий Марков

Отец ребёнка: Спехин Марк (Маркел) Павлов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Черкесов. безфамильные.

Смерть
Неизвестно

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