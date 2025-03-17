(Спехина) Мария Маркова 01.04.1845 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Спехина) Мария Маркова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 01.04.1845 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Спехин Марк (Маркел) Павлов1814 ст. г.р.
Мать
Спехина Варвара Пантелеева1815 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1845 ст.

Отец: Спехин Марк (Маркел) Павлов

Мать: Спехина Варвара Пантелеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. Черкесовой. безфамильные.

Крещение
03.04.1845 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники пом. Михаила Никифорова крест. Гавриил Яковлев и крест. девица Мавра Пантелеймонова.

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.