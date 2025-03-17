(Спехина) Мария Маркова
женский, родилась 01.04.1845 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецСпехин Марк (Маркел) Павлов1814 ст. г.р.
МатьСпехина Варвара Пантелеева1815 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1845 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
03.04.1845 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
крест. пом. Черкесовой. безфамильные.