(Спехина) Мария Маркова-Маркелова 03.04.1842 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Спехина) Мария Маркова-Маркелова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 03.04.1842 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Спехин Марк (Маркел) Павлов1814 ст. г.р.
Мать
Спехина Варвара Пантелеева1815 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1842 ст.

Отец: Спехин Марк (Маркел) Павлов

Мать: Спехина Варвара Пантелеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. безфамильные.

Крещение
05.04.1842 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники Онаго ж сц. крест. Захар Васильев и крест.девка Мария Васильева

Смерть
Неизвестно

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